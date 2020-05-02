Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketin son haftalarda yükselen hisse senedi fiyatının “çok yüksek” olduğunu söyledi.

Musk mesajında, "Bence Tesla hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Musk'ın mesajı sonrası Tesla'nın piyasa değeri keskin bir düşüş yaşadı ve yüzde 10,3 oranında değer kaybetti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.

Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı.

Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.