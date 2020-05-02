Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da ölü sayısı 6 bin 575'e ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 6 bin 575'e ulaştı.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 945 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 161 bin 703'e yükseldi. Ölü sayısı ise 94 artarak, 6 bin 575'e ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 3 milyon 344 bin 402'ye yükseldi.
Etiketler: almanya ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 09:25
Sıradaki Haber
BM Lübnan'daki şiddet olaylarından endişe duyuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz