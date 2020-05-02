Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 945 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 161 bin 703'e yükseldi. Ölü sayısı ise 94 artarak, 6 bin 575'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 3 milyon 344 bin 402'ye yükseldi.