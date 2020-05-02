Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19 vakaları 40 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası sayısı 40 bini geçti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık bin 731 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 749 oldu.
Afrika’da hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 49 kişi artarak, bin 689’a ulaştı.
Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 13 bin 383'e yükseldi.
Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen COVID-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı.
Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun'da görüldü
Etiketler: afrika koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 09:55
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