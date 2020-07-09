Şangay'da gerçekleştirilen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın (WAIC) açılışına görüntülü mesajla katılan Elon Musk, Tesla'daki son çalışmaları anlattı.

Şirketin 5'inci seviye otonom (özerk) araçların üretimine çok yakın olduğunu söyleye Tesla, "bu seviyenin tam bir özerklik olacağından eminim, tam bir işlevselliğe sahip olacak ve sanırım çok hızlı gerçekleşecek " dedi.

Otomobil üreticilerinin yanı sıra, Alphabet Inc, Waymo ve Uber Technologies gibi bir çok teknoloji şirketi, otonom sürüş endüstrisine milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Ancak endüstri uzmanları, sektörün ve kamuoyunun otonom araçlara tam olarak güvenmeye hazır hale gelmesinin zaman alacağını söylüyor.

Tesla, otomobillerde daha gelişmiş bilgisayarlara olanak sağlamak için yeni ısı projeksiyonu veya soğutma sistemleri geliştiriyor.