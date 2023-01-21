Elon Musk'ın TESLA hisseleri üzerine manipülasyon yaptığı iddiası üzerine açılan davada ilk celse görüldü. Musk hakim karşısına çıktı kendini savundu.



Twitter'dan yaptığı paylaşımların Tesla’nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını söyledi.



Musk 2018 yılında paylaştığı tweette; TESLA için hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekilmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.

Tesla yatırımcıları ise söz konusu paylaşımın bilinçli olarak yapıldığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.



Duruşmaya pazartesi günü devam edilecek.