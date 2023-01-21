Rusya'nın İrkutsk bölgesine bağlı Angarsk kentinin sanayi sitesindeki petrol dolum tesisinde demiryolu tankerlerinin dolumu sırasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü, bölgeden yoğun duman yükseldi. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın İrkutsk Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 3 demiryolu tankının tamamen yandığı ve dolum tesisinin 400 metrekarelik alanının kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı.