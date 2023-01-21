Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya'da demiryolu tanklarında yangın
Rusya'nın Angarsk kentindeki petrol dolum tesisindeki demiryolu tanklarının dolumu sırasında yangın çıktı, 3 tank kullanılamaz hale geldi.
Rusya'nın İrkutsk bölgesine bağlı Angarsk kentinin sanayi sitesindeki petrol dolum tesisinde demiryolu tankerlerinin dolumu sırasında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü, bölgeden yoğun duman yükseldi. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın İrkutsk Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 3 demiryolu tankının tamamen yandığı ve dolum tesisinin 400 metrekarelik alanının kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
Yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Etiketler: Rusya
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