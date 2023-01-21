İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu gemide, 90 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığını belirtti.