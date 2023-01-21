Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koydu
[Fotoğraf: AP Arşiv]
İran, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koyarak, olayla ilgili 5 kişiyi tutukladı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu gemide, 90 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığını belirtti.
Etiketler: İran Basra Körfezi
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