Elektrikli bir otomobil için uygun bir şarj noktası bulma konusundaki endişeler, sürücülerin elektrikli otomobillerinin pillerini yenilemek için yanlarında taşıyabilecekleri yeni bir taşınabilir cihazın piyasaya sürülmesiyle artık geçmişte kaldı.

İngiltere'de ZipCharge Go, 2022'nin sonundan itibaren müşterilere sunulacak. Fiyatı da yaklaşık 10 bin Türk lirası olacak.

Cihaz ev tipi fiş kullanılarak şarj edilebilecek ve yarım saatlik şarj 32 kilometre gitmenizi sağlayacak.

Taşınabilir hafiflikte cihaz, herkese evde şarj etme olasılığını getirecek.

İsteğe bağlı olarak cihaz evde değil aylık abonelik ile sarj edilip teslim edilebilecek.



