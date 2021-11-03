Yerel basındaki haberlere göre, 30'dan fazla yolcusu bulunan otobüs, Azad Cammu Keşmir'den Ravalpindi'ye gitmek üzere yola çıkmasının ardından Pallandri bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple vadiye düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.