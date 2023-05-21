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Dünya
AA 21.05.2023 08:38

El Salvador'da stadyum girişinde izdiham: En az 12 ölü

El Salvador’da futbol taraftarlarının stadyuma girmeye çalışması üzerine çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

El Salvador'da stadyum girişinde izdiham: En az 12 ölü

BBC'nin haberine göre, kapılar kapatıldıktan sonra çok sayıda taraftarın Cuscatlan Stadyumu'na girmeye çalışması sonucu izdiham meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiği izdihamda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale saha içinde yapılırken hastaneye kaldırılan bazılarının durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, olaya ilişkin "kapsamlı bir soruşturma" başlatılacağını söyledi.

Alianza ve FAS takımları arasındaki karşılaşma ise ertelendi.

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