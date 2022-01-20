Türkiye ziyareti kapsamında başkent Ankara'da bulunan Bukele, Atatürk'ün mozolesine​​​​​​​ çelenk bırakarak Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu.

El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'in de eşlik ettiği Bukele, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gün içinde El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin açılışını yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Bukele, yarın da Ankara Üniversitesini ziyaret edecek.