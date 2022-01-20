Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Anıtkabir'i ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye ziyareti kapsamında başkent Ankara'da bulunan Bukele, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu.
El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'in de eşlik ettiği Bukele, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Gün içinde El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin açılışını yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Bukele, yarın da Ankara Üniversitesini ziyaret edecek.
Etiketler: El Salvador Anıtkabir
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