Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
El Salvador 1 milyon doz Sinovac aşısına kavuştu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz teslim aldı.
Bölge basınındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Francisco Alabi, başkent San Salvador'daki Oscar Arnulfo Romero Uluslararası Havaalanı’nda aşıların teslim törenine katıldı.
Alabi, aşıların ülkeye ulaştırılmasındaki katkılarından dolayı Çin Büyükelçiliğine teşekkür etti.
Ülkede bugüne kadar 63 bin 766 kişi COVID-19'a yakalandı, 1998 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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