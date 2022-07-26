Gazetede yer alan makalede, bugünkü olağanüstü AB enerji bakanları toplantısında Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş Bakanı ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera başkanlığındaki İspanyol heyetinin, planı daha esnek hale getirmeyi umduğu belirtildi.

Makaleye göre Madrid, Brüksel'in önerdiği yüzde 15 oranının yüzde 5 ila 10 oranına düşürmesini istiyor.

Makalede, Komisyon'un planının sanayi işletmelerine zarar vereceğine işaret edildi. İspanya, günde ortalama 22.9 milyar metreküp gaz tüketiyor ve Brüksel tarafından belirlenen sınırla birlikte bu rakamın 3.4 milyar metreküp azaltılması isteniyor.