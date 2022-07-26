Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: Sputnik News
El Pais: İspanya, gaz tasarruf planından muafiyet talep ediyor
El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun doğalgazdan yüzde 15 oranında tasarruf edilmesi planından muafiyet talep ettiğini yazdı.
Gazetede yer alan makalede, bugünkü olağanüstü AB enerji bakanları toplantısında Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş Bakanı ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera başkanlığındaki İspanyol heyetinin, planı daha esnek hale getirmeyi umduğu belirtildi.
Makaleye göre Madrid, Brüksel'in önerdiği yüzde 15 oranının yüzde 5 ila 10 oranına düşürmesini istiyor.
Makalede, Komisyon'un planının sanayi işletmelerine zarar vereceğine işaret edildi. İspanya, günde ortalama 22.9 milyar metreküp gaz tüketiyor ve Brüksel tarafından belirlenen sınırla birlikte bu rakamın 3.4 milyar metreküp azaltılması isteniyor.
Etiketler: İspanya Doğalgaz Avrupa Birliği Rusya
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