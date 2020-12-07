Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
El-Bab'ta temel kazısında bulunan bomba imha edildi
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde temel kazısı sırasında bulunan 1 ton ağırlığındaki bomba yerinden çıkarılarak imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti.
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