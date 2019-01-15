El Bab, Suriye iç savaşında uzun süre DEAŞ terörüne maruz kaldıktan sonra, Türk askerinin Fırat Kalkanı Harekatı ile zulümden kurtulmuştu. Şimdi ise El Bab'da bambaşka bir tablo yaşanıyor.

DEAŞ terörü, bölgede sosyal yaşama dair her şeyi yok ettiği gibi, futbolu da yasaklamıştı. Yıkılan El Bab Stadı, Türkiye tarafından yeniden yaptırıldı. Bin kişilik stadyum, bugünlerde heyecanlı karşılaşmalara sahne oluyor.

Yeniden yapılan stat 26 takımlı lige ev sahipliği yapıyor

Küllerinden doğan şehirde yeni bir lig kuruldu. Bölgedeki 26 şehirden takımların yer aldığı ligin adı ise, "Fırat Kalkanı".

El Bab Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ebu Ubeyd, "Maçlarımız El Bab ve Çobanbey stadında yapılıyor. 13’erli 2 grup şeklinde toplam 26 takım var. Gelecek yıl bu takımlar 2 farklı lige ayrılacak." dedi.

Futbolcular da antrenörler de seyirciler de terör mağduru

Tıpkı seyirciler gibi, futbolcular da, antrenörler de terör mağduru. 20 yaşındaki futbolcu oğlunu teröre kurban veren antrenör Abdulkadir Ebukuşi için 2 ay önce yeniden başlayan futbol coşkusunun anlamı büyük:

"Bugünleri biz hayal bile edemezdik. Bugün geldiğimiz merhale insanların hayallerinin üstünde. Hepsi için teşekkür ediyoruz. Benim oğlum da bir futbolcuydu, 20 yaşındaydı DEAŞ buraya geldikten yaklaşık 25-30 gün sonra şehit edildi. Yani bugün geldiğimiz merhale gerçekten üst düzey."

Terör belasından kurtulan bölge halkı, bir dönem zorla unutturulan futbol coşkusunu şimdilerde yeniden yaşıyor.

Haber: Tayfun Öçal

Kamera: Samet Gençtürk