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Ekvador ve Guatemala'da COVID-19'dan ölümler artıyor
[Fotoğraf: AA]
Ekvador'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 642'ye, Guatemala'da ise 252'ye yükseldi
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 642'ye, vaka sayısı ise 258 artarak 43 bin 378'e çıktı.
Guatemala'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 252 oldu.
Ülkedeki vaka sayısı 263 artarak 7 bin 55'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1261 olarak kayda geçti.
Etiketler: koronavirüs Guatemala EkvadorSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 23:14
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