Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız

Ekvador'da yayın yapan Radio Canela'ya konuşan Noboa, çetelerle "hiçbir suretle" pazarlık yapılmayacağını ve bu grupların artık "meşru hedefleri" olduğunu belirtti.

Noboa, Ekvador'un bir şiddet sarmalından geçtiğini vurgulayarak "Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız. Güvensizliği ortadan kaldırmak için gerekeni yapıyoruz. Bu çeteler, televizyon yayınını basarak ve güvenlik güçlerini rehin alarak, Devlet Başkanı'nı yola getireceklerini sanıyorlar fakat bunu başaramayacaklar" dedi.

Silahlı bir grubun canlı yayına yaptığı baskına değinen Noboa, "Bunu yapmadan önce artık iki kez düşünmelerini tavsiye ediyorum. Hapishanelerde rehin tutulan gardiyanların kurtarılması için müzakere yolları arıyoruz. Alıştıkları aptalca şeylere boyun eğmeyeceğiz. Şunun bilinmesini istiyorum, diğer hükümetlerden daha katı olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"1500 Kolombiyalı mahkumu paylaştırmak istiyoruz"

Çetelerin elinde rehin olan güvenlik güçlerinin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Noboa, suç örgütlerine karşı başlattıkları savaşı kararlı şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Noboa, ülkedeki hakim ve savcılara seslenerek, çete liderlerine yönelik "olumlu" kararlar vermeleri durumunda kendilerinin de "terörist" muamelesi göreceğini kaydetti.

Ekvador'a yardım ve işbirliği teklifinde bulunan ülkelere teşekkür eden Noboa, "Ekvador hapishanelerindeki 1500 Kolombiyalı mahkumu paylaştırmak istiyoruz. Cezaevleri aşırı kalabalık ve ciddi yer sıkıntısı çekiyoruz. Bu mahkumların sorumluluğunun üstlenilmesi için ortaklık teklif ediyoruz" diye konuştu.

Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın

"TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu, dün, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanları rehin alınmıştı.

Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

Noboa, dünkü açıklamasında, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirtmiş, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullanmıştı.

Guayaquil kentinin çeşitli noktalarında çetelerin saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetmişti.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.