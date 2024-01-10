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Dünya
AA 10.01.2024 23:24

Aliyev: Herhangi bir ciddi konu olursa ilk arayacağım kişi kardeşim Erdoğan olur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin karşılaşacağı herhangi bir ciddi konuda ilk arayacağı kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi.

Aliyev: Herhangi bir ciddi konu olursa ilk arayacağım kişi kardeşim Erdoğan olur
[Fotograf: AA]

Aliyev, yerel televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulundu.

2. Karabağ Savaşı'nda yaptığı telefon görüşmelerinden bahseden Aliyev, en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Aliyev, Erdoğan'ın savaşın ilk gününden son gününe kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek bir çoklarına mesaj oldu. Bu, sadece Azerbaycan halkına dayanışma mesajı değil aynı zamanda savaşa müdahale etmek isteyenlere 'karışmayın' mesajıydı. Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır" diye konuştu.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından kendisini ilk kutlayan kişinin de Erdoğan olduğunu dile getiren Aliyev, "Eğer bugün ülkemizle ilgili herhangi bir ciddi konu olursa tabii ki ilk arayacağım ve bilgilendireceğim kişi kardeşim Recep Tayyip Erdoğan olur" ifadelerini kullandı.

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