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Dünya
AA 10.01.2024 23:55

BM, Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık sistemi hakkında uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık sistemi hakkında uyarıda bulunarak, savaşın sonlanması çağrısı yaptı.

BM, Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık sistemi hakkında uyardı
[Fotograf: AA]

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Griffiths, "Gazze'de hastaneler hedef alınmaya devam ederken, sağlık sisteminin yavaşça nefesi kesiliyor" ifadesini kullandı.

Sağlık sistemi olmadan hamile kadınların sağlıkla bebeklerini doğuramayacaklarını, çocukların aşı olamayacağını ve hasta ile yaralıların tedavi edilemeyeceğini aktaran Griffiths, "İnsanlar ölüyor. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Sağlık sistemi çökmüş durumda"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın toplantısında, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi etrafında bombalamanın sürdüğünü belirterek, sağlık merkezlerinin dörtte üçünün hizmet veremediğini kaydetti.

Gazze'deki halkın çoğunluğunun temel sağlık sistemine erişimi olmadığına dikkati çeken Dujarric, kronik hastalığa sahip 350 bin kişinin tedavisinin aksatıldığını ifade etti.

Dujarric, yerinden edilen 1,9 milyon kişinin ise kötü yaşam koşulları nedeniyle bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gazze'deki sağlık sistemi çökmüş durumda. Çok az sayıda hastane hizmet veriyor. Onlar da yeterli malzeme olmadan kapasitelerinin çok üstünde çalışıyor" dedi.

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