The Telegraph'ın aktardığına göre, rapor alacak kadar hasta olduğu düşünülen kişilere rapor vermek yerine işte kalmaları için "yardım" edilecek.

Aralarında Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın da bulunduğu bakanlar, artan ekonomik hareketsizlik düzeylerinin yanı sıra hastalık nedeniyle işten uzun süre izin alanların sayısına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Halihazırda hükümet, halkı istihdamda kalmaya teşvik etmek ve "çalışmanın faydalarını" vurgulamak için pratisyen hekimlere verilen tavsiyeleri değiştirmeyi düşünüyor.

İşgücü Anketi'ndeki resmi rakamlar pandemi öncesinde, 2019'da, uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle işten izin alan kişi sayısı 1,95 milyonken bu sayının geçen yaz 2,32 milyona yükseldiğini gösteriyor.

Telegraph gazetesine konuşan bir hükümet kaynağı şöyle dedi:

"Çalışmanın ruh sağlığına faydaları iyi biliniyor. Olabildiğince çok sayıda kişiyi, kendisine uygun desteği sunarak işte kalmaya teşvik etmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Buna, mümkün olan en erken fırsatta onları sözkonusu desteğe yönlendirmek de dahil."

Genel kredi talep edenler iş koçuyla görüşmelere yönlendirilecek

Bu haber Maliye Bakanı'nın, çalışma saatlerini ya da kazancı artırmayı amaçlayan bir hareketle, çalışmasına karşın genel kredi (hükümetin düşük gelirli veya işsiz kişilere verdiği sosyal yardım ödemesi) talep eden 600 bin kişiyi daha bir "iş koçuyla" düzenli görüşmeye yönlendireceğini açıklamasının ardından geldi.

Önlemlerin arkasında İngiltere'nin ekonomik performansının, kısmen işçi yetersizliği sebebiyle komşularına kıyasla daha zayıf olması yatıyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın Ağustos 2022 Para Politikası Raporu, işgücü talebinin halihazırda pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olmasına rağmen işgücü arzının hâlâ pandemi öncesi seviyelerin altında olduğunu kaydetti.

Brexit'in serbest dolaşımı engellemesiyle durumun daha da kötüleştiği düşünülürken hükümet an itibarıyla işgücü arzını artırmanın başka yollarını arıyor.