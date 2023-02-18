Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Kupyansk yönünde Rusya Batı Kuvvetleri Grubu'na ait birliklerin saldırıları sonucunda Harkiv bölgesindeki Gryanikovka (Gryanikivka) yerleşim birimi tamamıyla kurtarıldı" dedi.

Farklı bölgelerde 400'e yakın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracı ile 3 ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS füzesinin Rus savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi.

Sözcü Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 385 uçak, 210 helikopter, 3 bin 172 insansız hava aracı, 404 hava savunma füze sistemi, 7 bin 915 tank ve zırhlı araç, 1028 çok namlulu roketatar, 4 bin 133 obüs ve havan topu, 8 bin 440 özel askeri araç yok edildi" ifadelerini kullandı.