Yunanistan'da, Girit'in en büyük limanı Kandiye'nin yüzde 67 hissesinin satılması için ihaleye çıkıldı.

Yolcu gemileri, feribotlar ve yük gemilerine hizmet veren liman için teklifler 30 Temmuz'a kadar sunulabilecek.

Selanik limanı da satılacak iddiası

İçinde bulunduğu darboğazdan çıkış yolu arayan Yunanistan daha önce de Dedeağaç, Elevsina ve Skaramanga limanlarının satışı için ABD ile masaya oturdu.

Volos ve Selanik limanlarının da satışa sunulacağı konuşuluyor.

Erken seçim ihtimali olabilir

Turizmin ekonomide önemli yer tuttuğu Yunanistan, bir yandan da turist bekliyor ancak salgının Avrupa'da hız kazanması sebebiyle belirsizlik hakim. Yunan halkı ise tedirgin.

Uzmanlara göre, belirsizliğin sürmesi, sokakların bir kez daha hareketlenmesine ve erken seçim ihtimalinin belirmesine sebep olabilir.