New York merkezli Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TURKEN), 2016 yılında hayatını kaybeden ABD'nin efsanevi boksörü Muhammed Ali'nin Michigan'daki 40 yıllık çiftlik evini satın aldı.

Chicago Tribune gazetesinde yer alan habere göre, satış geçen ay gerçekleşti.

Çiftlik arazisinde, 4 yatak odalı ana evin dışında içinde boks ringi bulunan spor salonu, basketbol alanı ve havuz dâhil 7 ek bina bulunduğu belirtildi.

İnzivaya çekilmek için kullandı

Muhammed Ali'nin evi 1970'lerin ortasında 400 bin dolara satın aldığı, daha sonra Los Angeles ve Arizona'ya taşınmasına rağmen söz konusu evi dönem dönem inzivaya çekilmek için kullandığı kaydedildi.

Mülkü satışa koyan emlak ajansı Endonezya ve Dubai de dâhil ev için birçok yerden alıcı çıktığını ancak satışı TURKEN'e yaptıklarını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber