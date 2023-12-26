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Dünya
TRT Haber 26.12.2023 15:30

Economist: Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor

İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Batı'ya ikiyüzlülük suçlaması" başlıklı haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusunda Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor" denildi.

Economist: Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor

Economist'in haberinde, "Erdoğan, İsrail'in Gazzenin kuzeyini yerle bir etmesi nedeniyle İsrail'e ve Batı'nın ikiyüzlülüğüne karşı hamleler yapıyordu. İsrail'in bombalama kampanyasının başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen 68 medya çalışanına atıfta bulunarak, "Her gün bir gazeteci öldürülüyor. Ama yıllardır bize basın özgürlüğü konusunda vaaz veren kurumların hiçbiri tek kelime bile söylemiyor.” ifadesi hatırlatıldı.

"Erdoğan'ın Batılı ülkelere yönelttiği suçlamalar geçerliliğini koruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir lider olarak dünya siyasetinde ön plana çıktığına dikkat çeken gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'nın ikiyüzlülüğü hakkındaki suçlamaları, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İsrail'in bombardımanlarında öldürülen sivillerin sayısı 20 bini geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor." dedi.

Haberde Türkiye'nin Gazze konusundaki eleştirileriyle Batı'nın savunduğu değerlerin retorikten ibaret olduğunu ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerinde haklı ve bu Batı için utanç verici" denildi.

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