Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan bot, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmak için Fas'tan yola çıktı.

En az 40 kişinin bulunduğu düşünülen bot, Kanarya Adaları açıklarında alabora oldu.

Hayatını kaybedenlerden biri hamile, diğeri çocuktu

Göçmenleri kurtarmak için hem arama kurtarma ekipleri hem de ada sakinleri seferber oldu.

İlk belirlemelere göre, bir kişi kayıp. En az 4 kişi okyanusta can verdi. Onlardan biri hamile bir kadındı. Biri de, cansız bedeni ekipler tarafından okyanustan çıkarılan bir çocuk.

Aynı rota üzerinde 2020'de 850 göçmen yaşamını yitirdi

2021 yılının başından bu yana, en az 5 bin 700 düzensiz göçmenin Afrika'dan Kanarya Adaları'na geçtiği belirtiliyor. Bu sayı, önceki yıla kıyasla 2, 2019 yılına kıyasla 8 kat arttı. Aynı rota üzerinde geçen yıl 850 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.