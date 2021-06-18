İtalyan bilim insanı ve sanatçı Leonardo da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa tablosunun replikası (bir sanat eserinin kopyası), Fransa'nın başkenti Paris'te bir müzayede evinin çevrimiçi başlattığı açık artırmayla rekor fiyata alıcı buldu.

500 bin euro ile başlayan açık artırmada, tutar bir saat içinde 2 milyon 900 bin euroya çıktı.

Bu, dünyada bir "Mona Lisa" replikasına ödenen en yüksek ücret oldu.

Replika tabloya 200 bin ila 300 bin euro arasında değer biçilmişti

17. yüzyılda yapılan replika, ilk olarak 1953 yılında Fransa'daki bir antika dükkanında satıldı.

Mona Lisa'yı satın alan kişi, yıllarca elindeki replikanın orijinal olduğunu iddia etti. Ancak tabloyu inceleyen uzmanlar iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

11 Haziran'da satışa sunulan replika tabloya 200 bin ila 300 bin euro değer biçilmişti.