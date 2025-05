Dünya'ya düşen Sovyet uzay aracı Kosmos 482'nin son inişi görüntülendi

Venüs’e gönderilmek üzere tasarlanan araç, yörüngeden çıkamayınca Dünya çevresinde dolanmaya devam etti.

10 Mayıs 2025 sabahı atmosfere giren aracın yere düştüğü yer kesin olarak tespit edilemedi. Avrupa Uzay Ajansı’na göre, en muhtemel nokta Hint Okyanusu.

On 10 May 2025, the Cosmos-482 descent craft reentered Earth's atmosphere after 53 years in orbit. It was designed to land on Venus, but it never escaped Earth’s gravity.



