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Dünya
Sciencealert 16.05.2025 07:46

Dünya'ya düşen Sovyet uzay aracı Kosmos 482'nin son inişi görüntülendi

1972 yılında fırlatılan Sovyet uzay aracı Kosmos 482, 53 yıl sonra Dünya’ya kontrolsüz bir şekilde yeniden giriş yaptı. Araç, Almanya üzerinden geçerken radarlarla görüntülendi.

Dünya'ya düşen Sovyet uzay aracı Kosmos 482'nin son inişi görüntülendi

Venüs’e gönderilmek üzere tasarlanan araç, yörüngeden çıkamayınca Dünya çevresinde dolanmaya devam etti.

10 Mayıs 2025 sabahı atmosfere giren aracın yere düştüğü yer kesin olarak tespit edilemedi. Avrupa Uzay Ajansı’na göre, en muhtemel nokta Hint Okyanusu.

 


 

Almanya’daki Fraunhofer Radar Enstitüsü, 8 Mayıs’ta Kosmos 482’yi uzayda dönerken görüntülemeyi başardı.

Bilim insanları, yapısı gereği oldukça sağlam olan bu tür araçların atmosfere girişte tamamen yanmadan yüzeye ulaşabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu tür olayların gelecekte daha az risk teşkil etmesi için “yok olmaya uygun tasarım” (Design for Demise) prensibinin benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

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