Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Dünyanın tamamı elektrikli en büyük uçağı ilk uçuşunu tamamladı
Dünyanın tamamı elektrikli en büyük uçağı ilk uçuşunu Washington'daki Moses Gölü üzerinde başarıyla tamamladı.
Dünyanın tamamı elektrikli en büyük uçağı, ilk başarılı seferini Seattle'ın yaklaşık 250 kilometre güneydoğusunda bulunan Moses Gölü üzerinde başarıyla tamamladı.
Dün gerçekleşen uçuş, 30 dakika sürdü. Deneme uçuşu sadece pilotla gerçekleştirildi.
9 kişi taşıma kapasitesi olan uçak, motor üreticisi magniX ve havacılık firması AeroTEC'in ortak çalışmasıyla üretildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Uçağın önümüzdeki yıl ticari uçuşlara başlaması planlanıyor.
Etiketler: uçuş denemesi elektrikli uçakSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 10:30
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