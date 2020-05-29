Vadi Rabi bölgesinde yaşanan çatışmalarda, 20'den fazla Hafter milisi etkisiz hale getirildi, zırhlı araçları imha edildi.

Kazirma ve Ehya El-Berriye cephelerinde önemli bölgeler de darbeci milislerden temizlendi.

Ordu birlikleri, kaçan milislerin tuzakladığı mayınları temizlemeye devam ediyor.

Konu, Birleşmiş Milletler'in (BM) de gündeminde. BM, sivillerin el yapımı patlayıcılarla yaralanması ve ölmesine ilişkin haberlerden kaygı duyulduğunu açıkladı.

Kan kaybeden Hafter milisleri ise sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 2'si çocuk 3 sivil yaralandı.

Bu arada, Libya ordusunun ilerleyişi ile başkentteki cephelerden çekilen Rus Wagner şirketine bağlı kiralık askerlerin, Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği iddia edildi.

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Hafter çok zor durumda

Libya'da yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Türkiye ile Libya arasında yapılan iş birliği anlaşmasının dengeleri değiştirdiğini vurguladı.

Hafter'in çok zor durumda olduğunu söyledi.

Libya'da Hafter saldırıları ülkedeki petrol üretiminin durmasına da neden oldu. Ulusal Petrol Kurumu, 18 Ocak'tan bugüne yaklaşık 5 milyar dolar zarar edildiğini açıkladı.

Libya'da desteklediği Hafter milislerine mali kaynak temin etmek için kaçak yollarla ülke petrolünü satma girişimleri ile bilinen Birleşik Arap Emirlikleri ise, bu kez Fransa engeline takıldı.

ABD basını, Fransa'ya ait bir savaş gemisinin, Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı bir tankerin Tobruk Limanı'ndan petrol yüklemek istediğini tespit ederek, buna izin vermediğini yazdı Gemi 1 hafta kıyıda bekletildi.