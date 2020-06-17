Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 443 bini aştı, vaka sayısı 8 milyon 200 bini geçti.

En fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD'de, vaka sayısı 2 milyon 197 bine yükselirken, can kaybı 118 bin 789'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 892 bini geçti.

Mısır'da COVID-19 nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, yaptığı yazılı açıklamada, COVID-19 taşıyan 94 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 1766'ya yükseldiğini ifade etti.

Zayid, 1567 yeni vaka kaydedilmesiyle toplam vaka sayısının 47 bin 856'ya çıktığını, şu ana kadar 12 bin 730 hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Salgında 68 doktor hayatını kaybetti

Öte yandan Mısır'da 68 doktorun salgında yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Mısır Doktorlar Sendikası Merkez Konseyi Üyesi İbrahim ez-Zeyyat, yaptığı açıklamada, ülkede şubat ayı ortalarından bu yana sendika üyelerinden 68 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 430 kişiye de COVID-19 tanısı konulduğunu ifade etti.

Moritanya'da COVID-19 vaka sayısı 2 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının 170 artarak 2 bin 57'ye ulaştığı belirtildi.

COVID-19 nedeniyle toplam 93 kişinin yaşamını yitirdiği, 373 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şimdiye kadar 257 bin 888 vaka tespit edildi, 6 bin 927 kişi hayatını kaybetti.

Nijer'de COVID-19 vaka sayısı 1016'ya yükseldi

Nijer Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının 36 artarak 1016'ya ulaştığı aktarıldı.

COVID-19 nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 885 kişinin iyileştiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şu ana kadar 257 bin 888 vaka tespit edildi, 6 bin 927 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador ve Kolombiya'da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 3 bin 970'e, Kolombiya'da ise 1801'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 41 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 970'e, vaka sayısı ise 621 artışla 47 bin 923'e ulaştı.

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 1801 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 1868 artarak 54 bin 931'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 366'ya yükseldi.

Peru'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Peru'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 7 bin 56'ya çıktı. Vaka sayısı ise 4 bin 164 artarak 237 bin 156'ya ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 125 bin 205 oldu.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.