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Meksika'da 730 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Meksika'da son 24 saatte 730 kişi yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Meksika'da Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.
Ülkede, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Etiketler: meksika koronavirüsSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 08:24
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