COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan COVID-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 2 bin 495 oldu.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 327 bin 77 kişi yaşamını yitirdi, 38 milyon 259 bin 421 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ABD, 11 milyon 380 bin 748 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 867 bin 857 ile Hindistan, 5 milyon 863 bin 93 ile Brezilya, 1 milyon 981 bin 827 ile Fransa, 1 milyon 948 bin 603 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 369 bin 318 ile İngiltere, 1 milyon 310 bin 491 ile Arjantin, 1 milyon 198 bin 746 ile Kolombiya ve 1 milyon 178 bin 529 ile İtalya izledi.

Irak ve Libya'da COVID-19'dan ölümler arttı

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 42 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 390 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 712'ye, vaka sayısı ise 521 bin 542'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 526 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 449 bin 565'e ulaştığı kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 722 kişinin enfekte olduğu, 600 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1025'e, vaka sayısının 74 bin 324'e, iyileşenlerin sayısının ise 44 bin 733'e çıktığı kaydedildi.

Orta Avrupa’da COVID-19 vakalarındaki günlük artış sürüyor

Avusturya'da son 24 saatte 4 bin 657 yeni vaka tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 208 bin 613'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 artarak 1887'ye çıktı.

Macaristan'da en yüksek vaka sayısı

Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 495 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 147 bin 456'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 93 artarak 3 bin 190'a ulaştı.

Polonya'da son bir haftada 2 bin 477 kişi hayatını kaybetti

Salgından en fazla etkilenen Orta Avrupa ülkelerinden Polonya'da günlük vaka sayısı 4 Kasım'dan bugüne 20 binin altına inmedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 816 vaka görüldü.

Bugüne kadar 733 bin 788 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 artarak 10 bin 491'e çıktı.

Körfez ülkelerinde COVID-19'dan ölümler arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19'dan 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 301 yeni vaka tespit edildiği ve 364 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 676'ya, vaka sayısının 353 bin 556'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 340 bin 668 olduğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da salgın sebebiyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 489 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu ve 829 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 842'ye, vakaların 137 bin 329'a çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının 128 bin 414'e ulaştığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1209 yeni vaka tespit edildi, 680 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede son verilerle COVID-19 kaynaklı can kaybı 534'e, vaka sayısının 151 bin 554'e, hastalığı atlatanların sayısı ise 143 bin 932'ye çıktı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 243 kişinin enfekte olduğu, 226 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 235 olduğu ülkede, vakaların 136 bin 28'e, iyileşenlerin 133 bin 10'a ulaştığı aktarıldı.

Ürdün ve Umman'da COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 sebebiyle 71 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 861 kişinin enfekte olduğu, 244 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 1843'e, vakaların 149 bin 539'a, iyileşenlerin ise 10 bin 833'e çıktığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 12 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 329 kişide virüs tespit edildiği ve 350 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1350'ye, vakaların 120 bin 718'e, iyileşenlerin de 111 bin 446'ya çıktığı ifade edildi.​​​​​​​

İspanya'da COVID-19'dan ölen sayısı 41 bini geçti

Sağlık Bakanlığının hafta sonunda COVID-19 ile ilgili veri yayınlamamasından dolayı üç gün sonra güncellenen rakamlarda, ölü sayısının 484 arttığı görüldü.

Son 7 günde 1082 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 41 bin 253'e çıktığını bildirildi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 458 bin 591 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 38 bin 273 artışla 1 milyon 496 bin 864'e çıktığı kaydedildi.

Portekiz'de günlük ölü sayısında rekor artış

Portekiz Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 996 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 472'ye, toplam vaka sayısı da 225 bin 672'ye çıktı.