Rusya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları ve salgına karşı alınan önlemler devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 954 kişide daha virüse rastlanmasıyla birlikte vaka sayısının 6 bin 343'e çıktığı, vakaların da 30’nun çocuk olduğu kaydedildi.

Moskova’da akşamları gençlerle ve yabancı turistlerle dolup taşan Balşoy Tiyatrosu Meydanı ve çevresinde de sessizlik yaşanıyor.

Arap ülkelerinde vaka sayıları arttı

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde 228 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 1832'ye yükseldi. Ülkede 8 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 131'e ulaştı.

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, karantina altındaki bir kişide daha COVID-19 tespit edildiği, böylece bölgedeki vaka sayısının 13'e yükseldiği aktarıldı. Virüse yakalanan 13 kişiden 6'sının iyileştiği kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riş de El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada, daha fazla COVID-19 testi yapmak için Çin'in bağışıyla nisan ayının ortasında Gazze'de 300 metrekarelik bir laboratuvar kurulacağını belirtti.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede 22 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 596'ya yükseldiğini duyurdu. Tunus'ta salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22 olarak açıklanmıştı.

Libya

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 14 kişiden alınan test sonuçlarından birisinin pozitif çıktığı ve böylelikle toplam vaka sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi.

Fas'ta COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı yazılı açıklamada, 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 80'e ulaştığını ifade etti. Elyubi, ülkedeki toplam vaka sayısının 1120'ye, iyileşenlerin sayısının ise 81'e ulaştığını kaydetti.

İçişleri, Sağlık, Ekonomi ve Finans ile Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi bakanlıkları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında dışarı çıkmalarına izin verilen kişilere salı gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu karara uymayanların 1 aydan 3 aya kadar hapis ile 300 ila 1300 dirhem (yaklaşık 33-140 dolar) para cezasına ya da bunlardan sadece birine çarptırılacağı aktarıldı.

Mısır



Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede 7 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve böylelikle can kaybının 85'e ulaştığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, 149 kişinin daha enfekte olmasıyla virüsün bulaştığı kişi sayısının 1322 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 259'a yükseldiği aktarıldı.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre ise ülkenin kuzeyindeki Beni Suveyf kentinde bulunan 5 bin nüfuslu Beni Affan Köyü, COVID-19 vakalarına rastlanması nedeniyle karantinaya alındı.

İskenderiye Sağlık Müdürlüğü ise El-Amiriyye'deki Daru'ş Şifa Hastanesi'nde bir kişide virüs tespit edildiğini, hastanenin kapatılıp 14 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildiğini açıkladı.