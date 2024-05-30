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Dünya
New Atlas 30.05.2024 06:37

Dünyanın ilk diş büyütme ilacı insan denemelerine başlıyor

Dünyanın ilk diş çıkarma ilacının insan üzerindeki klinik testleri Eylül’de başlayacak. İlaç, tüm testlerden geçerse 2030’da piyasa çıkacak.

Dünyanın ilk diş büyütme ilacı insan denemelerine başlıyor
[Fotograf: AA]

Dişleri yenileyebilen bir ilacın dünyadaki ilk insan denemesi, hayvanlardaki başarısına ilişkin haberlerin üzerine, birkaç ay içinde başlayacak.

Bu, ilacın 2030 gibi erken bir tarihte ticari olarak piyasaya sunulmasının önünü açıyor.

Eylül-Ağustos 2025 tarihleri ​​arasında Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilecek olan denemede, en az bir azı dişi eksik olan 30-64 yaşlarındaki 30 erkek tedavi edilmeye çalışılacak.

Damar içi tedavinin, gelincik ve fare modellerinde hiçbir önemli yan etki olmaksızın başarılı bir şekilde yeni dişler üretmesinin ardından, insan dişleri üzerindeki etkinliği test edilecek.

Kitano Hastanesi Diş Hekimliği ve Ağız Cerrahisi Bölümü Başkanı Araştırmacı Katsu Takahashi, "Diş kaybı veya yokluğundan muzdarip olanlara yardım etmek için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar kalıcı bir tedavi sağlayan bir tedavi olmamasına rağmen, insanların diş büyümesine ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu biliyoruz" dedi.

11 aylık bu ilk aşamanın ardından araştırmacılar, ilacı, insanların yüzde 1'ini etkilediği tahmin edilen doğuştan diş eksikliği nedeniyle en az dört dişi eksik olan 2-7 yaş arası hastalar üzerinde deneyecek. 

Araştırmacılar daha sonra denemeyi kısmi dişsizliği olan veya çevresel faktörler nedeniyle 1 ila 5 kalıcı dişi eksik olan kişileri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

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