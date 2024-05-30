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Dünya
AA 30.05.2024 06:29

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların sıcak rekoru

Sıcak hava dalgalarının etkisini sürdürdüğü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 49,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların sıcak rekoru

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'ye bağlı iki bölgede dün 49,9 derece ölçülen sıcaklık, kentte şimdiye kadar ölçülen "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, ülkenin diğer bazı kentlerinde sıcaklığın 49 dereceyi aştığı, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklığın 50,5 dereceye ulaştığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatı ve merkez eyaletlerinde hissedilen aşırı sıcaklık etkilerinin, 30 Mayıs'tan sonra giderek azalmasının beklendiği belirtildi.

IMD, 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.

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