Çalışan jet motoruna düşen kişi hayatını kaybetti

Ölüm, KL1341 sefer sayılı uçak, Danimarka'nın Billund şehrine uçmaya hazırlanırken meydana geldi.

Havayolu, olaya tanık olan yolcular ve çalışanlarla ilgilenildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Hollanda askeri polisi de soruşturma başlattığını söyledi.

Bir çalışan itmiş olabilir

Hollanda Kraliyet Marechaussee Kuvveti, X'teki bir gönderide tüm yolcuların ve çalışanların uçuştan çıkarıldığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan bir sözcü, ölen kişinin kimliğinin henüz belirlenmediğini ve bunun bir kaza mı yoksa bir tür intihar mı olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Hollanda'daki çeşitli medya kuruluşları, kurbanın, uçağı kalkıştan önce geri itmeye çalışan bir çalışan olabileceğini öne sürdü.

Hollandalı ulusal yayın kuruluşu NOS tarafından elde edilen resimler, uçakların park ettiği havalimanının apronundaki yolcu jetini çevreleyen acil servisleri gösteriyor.

Raporlara göre, olaya karışan uçak, Avrupa'daki yakın noktalar arasında uçuş gerçekleştiren KLM'nin Cityhopper servisi tarafından kullanılan kısa mesafeli bir Embraer jetiydi.

Geçen yıl 27 yaşındaki bir havaalanı çalışanı, San Antonio, Teksas'ta Delta yolcu uçağının motoruna kapılarak hayatını kaybetti.