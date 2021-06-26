Dünyanın en yüksek ikinci binası artık bir otele ev sahipliği yapıyor.

Çin’in Şanghay kentinde yer alan ve şehrin adıyla anılan 632 metre uzunluğundaki Şanghay Kulesi'nin üst katlarında ultra lüks bir otel misafirlere kapılarını açtı.

Asansörler saniyede 18 metre yüksekliğe çıkabiliyor

165 odalı otel şehri en yüksek noktadan izleme imkanı sunuyor.

Ultra lüks otelde birçok imkan da bulunuyor.

Otel yüzlerce metre yüksekte olunca asansörleri de özel olarak tasarlandı. Asansörler saniyede 18 metre yüksekliğe çıkabiliyor.

Gecelik konaklama bedeli 10 bin doları aşıyor

Oteldeki 34 suit odanın gecelik ücreti dünyanın en pahalıları listesinde ilk sıralarda. Suit odalarda bir gece konaklamanın bedeli yaklaşık 10 bin 500 dolar.

Otel yöneticileri, yüksek fiyata rağmen otele ilginin oldukça fazla olduğunu savunuyor.