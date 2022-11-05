Kocaman kafası, kısa bacakları, sapsarı yelesi ile sevimli mi sevimli...

Pumuckel, sadece 50 santimetre boyunda, ağırlığı da sadece 35 kilogram. Pumuckel ilk alındığında 46-47 cm civarındaydı. İki buçuk yılda sadece 3 cm uzadı.

Pumuckel araba ile seyahati, koşmayı ve diğer midillilerle birlikte vakit geçirmeyi çok seviyor.

Sahibi Carola Weidemann, diğer midillilerin aksine onun eve girmesine ve burada yemek yemesine de izin veriyor.

Sürekli onu sevmek, okşamak, ona sarılmak istediğini söyleyen Weidemann, "Sevgi dolu bir midilli ve iyi bir arkadaş" dedi.

Dünyanın en küçük midillisi olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hazırlanan Pumuckel biraz daha bekleyecek.

Çünkü bu unvana hak kazanabilmesi için 4 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.