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Dünya
AA 23.08.2023 16:51

Dünyanın en büyük yüzer deniz üstü RES'i hizmete girdi

Dünyanın en büyük yüzer deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) "The Hywind Tampen"in resmi açılışı yapıldı.

Dünyanın en büyük yüzer deniz üstü RES'i hizmete girdi
[Fotograf: Reuters]

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 88 megavatlık kurulu güce sahip santralin yıllık 200 bin ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Norveç'in Kuzey Denizi'nin 140 kilometre açıklarında inşa edilen santral, toplam 11 türbinden oluşuyor.

Offshore petrol ve doğal gaz platformlarını besleyen ilk santral 

Santral, kapasitesiyle dünyanın en büyük deniz üstü RES'i olma özelliğinin yanında offshore petrol ve doğal gaz platformlarını besleyen ilk santral olma özelliğini taşıyor.

Bölgedeki petrol ve doğal gaz platformlarının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak santral için 7,4 milyar Norveç kronu yatırım yapıldı.

Dünyanın en büyük yüzer deniz üstü RES'i hizmete girdi

ETİKETLER
Norveç Rüzgar Enerjisi Doğalgaz Petrol
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