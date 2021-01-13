İtalya'da en güçlü mafya yapılanması olarak bilinen "Ndrangheta" örgütünün 355 üyesinin hakim karşısına çıkacağı büyük duruşma başladı.

Duruşma, Lamezia Terme kentinde özel olarak hazırlanan mahkeme salonunda yapılıyor.

Duruşmada, Avrupa'nın en büyük organize suç örgütü olarak kabul edilen Ndrangheta'ya üye olmak suçlamasıyla 355 kişi, adam kaçırma, cinayete teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç alma, örgüt üyeliği ve yardım ve yataklık suçlarıyla yargılanacak.

900'den fazla tanığın dinleneceği davada sanıkları 400'ü aşkın avukatın savunması bekleniyor.

Avrupa'nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Ndrangheta'ya Aralık 2019'da İtalya, Almanya, Bulgaristan ve İsviçre'de yapılan operasyonlarda 330 kişi tutuklanmıştı.

Catanzaro Başsavcısı Nicola Gratteri, İtalya'nın Kalabriya bölgesinden çıkan Ndrangheta mafyası için, "Dünyanın tüm kıtalarında faaliyet gösteriyorlar. Dünyanın en tehlikeli ve zengin mafya organizasyonu. Avrupa'daki kokain kaçakçılığı neredeyse tamamen bu örgütün tekelinde" dedi.

Duruşma, 1986 ve1987 yıllarında 475 kişinin yargılandığı Cosa Nostra mafyası davasından sonra ülkede yapılan en büyük yargılama olacak.