Yılbaşı etkinlikleri dolayısıyla aralık ayı boyunca kısıtlamaların gevşetildiği Lübnan'da, günlük vaka sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, son bir günde 32 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 557 vaka tespit edildi.

Ülkedeki mevcut ekonomik krizin yanı sıra geçen yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın da ciddi anlamda etkilediği sağlık sisteminin, önüne geçilemeyen koronavirüs nedeniyle çökmesinden endişe ediliyor.

Tedbirler yeterli olmayınca OHAL ilan edildi

Lübnan hükümeti, vakalardaki artış nedeniyle 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ticari işletmelerin kapatılması ve 18.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldı. Ancak bu uygulamaların yeterli olmaması üzerine duruma göre uzatılabilecek 10 günlük OHAL ilan edildi.

Hastaneler doldu

Lübnan Özel Hastaneler Sendikası Başkanı Süleyman Harun, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, özel hastanelerdeki tüm yatakların dolu olduğunu ve daha fazla COVID-19 hastası kabul edemeyeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Joseph Hana ise şunları söyledi:

"Hastaneler dolmuş durumda. Halihazırdaki endişemiz ise bazı ülkelerin yapmak zorunda kaldığı gibi Kovid-19 hastalarını hastane koridorları ile otoparklarda tedavi etmek gibi bir durumla karşı karşıya gelmek."

Oksijen tüpleri bitiyor

Ülkede, vakaların artışından sonra oksijen tüpü temini konusunda da sıkıntı yaşanıyor.