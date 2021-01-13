ABD'de 6 Ocak'taki kongre baskının yankıları sürüyor.

Cumhuriyetçi Parti’den 3 isim, destekçilerinin Kongre’ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump’ın azledilmesine onay verebileceklerini açıkladı.

Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” dedi.

Eski Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı Liz Cheney, “Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı” sözlerini kullandı ve “Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım” açıklamasını yaptı.

Azil oylaması bugün

Diğer iki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi John Katko ve Adam Kinzinger da Trump’ın azledilmesi için oy kullanabileceklerini söyledi.

Temsilciler Meclisi azil oylamasını bugün yapacak.

Oylamadan azil kararı çıkması durumunda Donald Trump, ABD tarihinde hakkında 2 kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

Kongre baskını

ABD'nin başkenti Washington’da 6 Ocak'ta Trump destekçileri, polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmişti.

3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferini tescil etmek için yapılan oturum engellenmeye çalışılmıştı.

Kongre civarında ve Kongre binasında yaşanan olaylar sırasında 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylar sırasında yarım kalan oturuma, polisin akşam saatlerinde binayı yeniden kontrol altına almasıyla devam edilmişti.