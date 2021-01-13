Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da can kaybı 63 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da 566 kişi daha koronavirüsten öldü, toplam can kaybı 63 bin 370'e çıktı.
Ülkede son bir günde 22 bin 850 vaka görüldü, toplam vaka sayısı 3 milyonu 471 bin 53'e ulaştı.
Vakaların 4 bin 320'si başkent Moskova'da kaydedildi.
Rusya, dünyada en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Rusya Koronavirüs
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