Ülkede son bir günde 22 bin 850 vaka görüldü, toplam vaka sayısı 3 milyonu 471 bin 53'e ulaştı.

Vakaların 4 bin 320'si başkent Moskova'da kaydedildi.

Rusya, dünyada en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda.