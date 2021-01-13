Karar, Meksika Federal Seçim Enstitüsünce alındı.

Obrador’un basın açıklamalarının, muhalefet partilerinin şikayeti üzerine ve haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinde adaleti sağlamak amacıyla kısıtlandığı belirtildi.

Geçici yasak, 6 Haziran'a kadar sürecek.

Sansür suçlaması

Obrador, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını askıya almasına atıfta bulunarak, enstitünün söz konusu kararının sansür olduğunu ve kendisinin de susturulmak istendiğini savundu.

İfade özgürlüğünün engellendiğini vurgulayan Obrador, insanların bilgi edinme hakkının ellerinden alınamayacağını ve hukuki yollara başvuracağını belirtti.