Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika Devlet Başkanı Obrador'un açıklamalarına yayın kısıtlaması
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da, Devlet Başkanı Lopez Obrador’un basın açıklamalarının tamamının yayınlanması 4 Nisan itibarıyla geçici olarak yasaklanacak. Gerekçe, Obrador'un, açıklamalarını seçim öncesi projelerini duyurmak ve muhalefeti eleştirmek için kullanması.
Karar, Meksika Federal Seçim Enstitüsünce alındı.
Obrador’un basın açıklamalarının, muhalefet partilerinin şikayeti üzerine ve haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinde adaleti sağlamak amacıyla kısıtlandığı belirtildi.
Geçici yasak, 6 Haziran'a kadar sürecek.
Sansür suçlaması
Obrador, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını askıya almasına atıfta bulunarak, enstitünün söz konusu kararının sansür olduğunu ve kendisinin de susturulmak istendiğini savundu.
İfade özgürlüğünün engellendiğini vurgulayan Obrador, insanların bilgi edinme hakkının ellerinden alınamayacağını ve hukuki yollara başvuracağını belirtti.
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