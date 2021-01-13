Geçen yıl ağustos başlarında Akidet Kabilesi önderlerini hedef alan saldırılar sonrası tansiyonun yükseldiği Deyrizor'da sivillere yönelik saldırılar son dönemde hız kazandı.

Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG karşıtı gösterilere sıkça sahne olan kırsal kesimde, son 5 ayda, aralarında kabile ve aşiret önderlerinin de bulunduğu en az 70 sivil, kimliği bilinmeyen kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Suikastlar, çoğu zaman bomba düzeneği veya silahlı saldırılarla gerçekleştirilirken, terör örgütü PKK/YPG ise karşıt seslerin yükseldiği bölgelerde yaşanan bu olayların üzerini kapatarak halkın can güvenliğini hiçe sayıyor.

Bölge halkı da terör örgütü PKK/YPG ve destekçisi ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerini, örgütün işgaline direnen bölgeyi kasıtlı olarak kaosa sürüklemekle suçluyor.

Kabile liderleri hedef alınıyor

Deyrizor'da örgüt işgalindeki yerleşimler, nerdeyse her gün suikast veya suikast girişimlerine sahne olurken, saldırıların özellikle bölgenin ileri gelenlerini hedef alması dikkati çekiyor.

Ekim 2020'de Şuheyl beldesinin yerel meclis üyesi Emlah Muhsin ile El-Subha beldesinin ileri gelenlerinden Abdulvehhab Veys El-Habib ve Halit El-Halif silahlı kişilerce öldürüldü.

Kasım ayında da Deyrizor'un doğu kırsalında Haçna beldesinde Muhammed Abdurrezak Muhammed ve İbraihm Attiye gibi toplum ve kanaat önderleri kimliği bilinmeyen kişilerin saldırılarının kurbanı oldu.

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde de Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Talyuş Şettat El-Lafi ve oğlu Mahmud El-Lafi, 11 Ocak'ta evlerinde ölü bulundu.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, PKK/YPG'yi suçladı

Suriye'de 150'den fazla Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiret liderinin Aralık 2018'de tek çatı altında birleşerek kurduğu Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, PKK/YPG işgalindeki bölgelerde son dönemde artan suikastlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Arap aşiret önderlerinin terör örgütüne karşı direnen bölge halkına destek vermesinden dolayı son dönemde PKK/YPG'li teröristlerce hedef alındığı aktarılırken, örgütün Suriye halkına karşı işlediği suçlar kınandı.

Deyrizor'daki durum

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde 2 Ağustos 2020'de Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Hivil ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Cedan'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından bölge halkı, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı protestolarını genişletti.

PKK/YPG'nin işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu sık sık protesto ediyor.

Terör örgütü ise gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenleyip çeşitli bahanelerle aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu sivilleri alıkoyuyor.

4 bin kişinin akıbeti belirsiz

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor. ​​​​​​​

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı ise Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Beşşar Esed rejiminin kontrolüne geçti.