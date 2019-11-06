Batı Almanya ile Doğu Almanya’yı birbirinden ayıran “Berlin Duvarı” bir başka adı ile “Utanç Duvarı” 1989'da yıkıldı.

28 yıl boyunca ideolojik çatışmaların anıtsal simgesi olan duvar, 250 kişiye mezar oldu. Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılında etkinlikler düzenleniyor.

İnsanlık tarihinin kara lekesi “Ayrım Duvarı”

“Berlin Duvarı” yıkıldı ancak aradan geçen 30 yılda dünyanın dört bir yanında başka utanç duvarları örüldü.

Bunlardan en belirgini İsrail’in işgali altındaki Filistin’de yükseldi.

İsrail, Batı Şeria’nın çevresine inşa ettiği “Ayrım Duvarı” ile insanlık tarihine kara leke düşürdü.

İsrail, 2 milyon nüfuslu Gazze’ye uyguladığı ablukayla da bölgeyi açık hava hapishanesine çevirdi.

Savaştan kaçanlara dikenli tel

Utanç Duvarları Avrupa’da da örülüyor.

Göçmen akınını engellemek için çok sayıda Avrupa ülkesi çözümü utanç duvarları inşa etmekte buldu.

Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeler savaştan kaçanları dikenli ve elektrikli tellerle durdurmaya çalışıyor.

Son dönemin en tartışmalı duvarlarından biri de Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılıyor.

Göçmenlerin ülkeye girişini durdurmak için Meksika sınırına inşa edilmeye başlanan duvar büyük tartışmalara yol açtı.

Kaynak: TRT Haber