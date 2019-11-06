Dünya

İsrail'de gözaltında bulunan iki Ürdünlü serbest bırakıldı

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:53 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 12:56

İsrail'de iki ayı aşkın süredir gözaltında bulunan ve Tel Aviv ile Amman arasında gerilime neden olan iki Ürdün vatandaşı serbest bırakıldı.

[Fotoğraf: Reuters]