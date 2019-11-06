Dünya
Afganistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı06 Kasım 2019 Çarşamba 13:46 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 13:49
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti.
[Temsili fotoğraf: Reuters ]
Kapisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapisa'nın Ala Say şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Patlamada 10'u sivil 12 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralananların 6'sının kadın olduğu kaydedildi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan patlama kapisa