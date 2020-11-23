Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 1 milyon 398 bin 770 kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 59 milyonu geçti.

41 milyon 1360 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ABD'de can kaybı 262 bini geçti

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 593 bin 161 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 262 bin 729 kişi hayatını kaybetti.

ABD'yi, 9 milyon 158 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 71 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 930 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 431 bin 795 oldu.

Haftalardır yükselen aktif COVID-19 hasta sayısı da bugün uzun bir aradan sonra 805 bin 947'den 796 bin 849'a geriledi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise sadece 9 artarak, 3 bin 810'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 630 artarak, 50 bin 453'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 395 artarak, 584 bin 493 oldu.

İspanya'da COVID-19'dan son 3 günde 512 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son üç günde 512 arttı.

Son 7 günde 1067 kişi salgından öldü ve toplam sayı 43 bin 131'e çıktı.

Ayrıca en son cuma günü 1 milyon 556 bin 730 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son üç günde 25 bin 886 artışla 1 milyon 582 bin 616'ya çıktığı kaydedildi.

Portekiz

Portekiz Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 44 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bugüne kadar COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 971'e, toplam vaka sayısı da 264 bin 802'ye çıktı.

Portekiz'de mevcut durumda 498'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 3 bin 241 COVID-19 hastası hastanede tedavi görüyor.

Endonezya, Malezya ve Japonya’da COVID-19 artışı sürüyor

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 442 kişide daha COVID-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 502 bin 110’a ulaştı.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 118 artışla 16 bin 2’ye, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 198 artışla 422 bin 386’ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ülkede 1884 yeni COVID-19 vakası görülürken toplam vaka sayısı 56 bin 659'a, aktif vakalar ise 13 bin 842'ye yükseldi.

Bugün 883 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 42 bin 480'e çıktı.

Son 24 saatte 2 COVID-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 337'ye ulaştı.

Japonya

Japonya’da, COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 1520 artarak 135 bin 347’ye, ölü sayısı 8 artışla 2 bin 9’a yükseldi.

Son bir günde 22 bin 131 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 331 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Nijerya ve Gana'da COVID-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 155 artarak 66 bin 383'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1167 oldu.

Hastalığa yakalanan 62 bin 76 kişinin iyileştiği ülkede, 3 bin 140 kişinin tedavisi sürüyor.

Gana

Öte yandan Gana'da COVID-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 49 bin 405'e ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 576 bine yakın COVID-19 testi yapıldı ve vaka sayısı son 24 saatte 155 artarak 50 bin 874'e çıktı.

Ülkede halen 1146 aktif vakanın tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 49 bin 405'e yükseldi.

Gana'da şimdiye kadar COVID-19 nedeniyle 323 kişi yaşamını yitirdi ve ülkede bir haftadır virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Körfez ülkelerinde COVID-19'dan ölümler arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19'dan 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 231 yeni vaka tespit edildiğini, 445 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 796'ya, vaka sayısı da 355 bin 489'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 343 bin 816 oldu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, 275 kişide COVID-19 tespit edildi, 308 kişi sağlığına kavuştu.

Toplam can kaybının 1386'ya, vaka sayısının 122 bin 356'ya yükseldiği Umman'da, iyileşenlerin sayısı da 113 bin 577 oldu.​​​​​​​

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da salgın nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 337 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu, 670 hastanın iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam vefat sayısının 868'e, vakaların da 140 bin 393'e çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının ise 132 bin 848 olduğunu aktardı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 1065 yeni vaka tespit edildi, 707 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 544'e, vaka sayısının 160 bin 55'e çıktığı BAE'de, virüsü yenenlerin sayısı ise 149 bin 578'e ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 186 kişinin enfekte olduğu, 204 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 137 bin 415'e, iyileşen hasta sayısının da 134 bin 486'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 236 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 114 kişinin enfekte olduğu, 212 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Vakaların 85 bin 705'e, iyileşen hasta sayısının da 83 bin 829'a çıktığı ifade edilen açıklamada, yeni can kaybı kaydedilmeyen ülkede bugüne kadar 339 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Ürdün, Irak ve Libya'da COVID-19'dan ölümler arttı

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19'dan 66 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 981 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Toplam can kaybı 2 bin 302'ye, vaka sayısı da 188 bin 410'a yükseldi, iyileşen hasta sayısı ise 120 bin 14'e ulaştı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 38 kişi daha hayatını kaybetti ve 2 bin 136 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 11 bin 996'ya, vaka sayısının da 537 bin 457'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 467 bin 654 oldu.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, COVID-19'dan 13 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 650 kişinin enfekte olduğunu, 678 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilere göre salgın nedeniyle ülkedeki toplam can kaybı 1102'ye, vaka sayısı da 78 bin 473'e çıktı, iyileşenlerin sayısı ise 49 bin 592'ye ulaştı.