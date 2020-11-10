Dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 266 bin 50 kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 51 milyonu aştı.

35 milyon 934 bin 184 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ABD vaka ve ölü sayısında zirvede

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 118 bin 514 artışla 10 milyon 295 bin 890'a çıktı, can kaybı 243 bin 797'ye yükseldi.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 19 bin 976 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 975 bin 712 vakayla California ve 843 bin 897 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 821 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD, 10 milyon 302 bin 758 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 582 bin 773 ile Hindistan, 5 milyon 664 bin 754 ile Brezilya, 1 milyon 796 bin 132 ile Rusya, 1 milyon 787 bin 853 ile Fransa, 1 milyon 426 bin 602 ile İspanya, 1 milyon 242 bin 182 ile Arjantin, 1 milyon 192 bin 13 ile İngiltere, 1 milyon 143 bin 887 ile Kolombiya ve 967 bin 825 ile Meksika izledi.

Fransa'da COVID-19 nedeniyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgında ikinci dalganın ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini belirtti.

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 551 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısının kaydedildiğini ifade eden Salomon, toplam can kaybının 40 bin 987'ye çıktığını duyurdu.

Salomon, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının, son 24 saatte 20 bin 155 artışla 1 milyon 807 bin 479'a ulaştığını söyledi.

Hastanelerde 4 bin 690'ı yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 125 kişinin tedavisinin sürdüğünü aktaran Salomon, ülkede mevcut tedbirlerden önce gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının getirildiği kentlerde salgının daha yavaş yayıldığını belirtti.

Libya ve BAE'de COVID-19 kaynaklı can kaybı arttı

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 923 kişinin enfekte olduğu, 661 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 944'a, vakaların 69 bin 40'a, iyileşenlerin 40 bin 780'e çıktığı kaydedildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında bir kişi daha hayatını kaybetti, 1146 kişide virüs tespit edildi, 668 kişi sağlığına kavuştu.

COVID-19 kaynaklı can kaybının 515'e, vaka sayısının 143 bin 289'a çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı 138 bin 959 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 230 kişide COVID-19 tespit edildiği, 214 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 134 bin 433'e, iyileşenlerin de 131 bin 490'a çıktığı bildirildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 232 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Irak'ta COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybederken ve 3 bin 184 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 380'e, vaka sayısı ise 501 bin 733'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 432 bin 233'e ulaştı.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 COVID-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 25 bin 271 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü sayı son bir haftanın en düşük günlük vaka sayısı olurken, yapılan test sayısının düşüklüğü dikkati çekti.

Böylece salgının başladığı şubattan bu yana ülkede virüs kapan kişi sayısı toplam 960 bin 373 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 573 bin 334’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 849’a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 356 artarak, 41 bin 750'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 215 artarak, 345 bin 289 oldu.

Fas, Ürdün ve Lübnan'da COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınında son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 170 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 356'ya, vaka sayısı da 259 bin 951'e ulaştı.

İyileşen sayısı ise 3 bin 104 artışla 212 bin 905 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 62 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 665 kişide virüs tespit edildiği, 225 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1295, vaka sayısının 114 bin 986 olduğu, 9 bin 605 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 9 kişi daha hayatını kaybetti, 1119 kişi virüse yakalandı.

Toplam can kaybının 732'ye, vaka sayısının 95 bin 355'e çıktığı Lübnan'da iyileşenlerin sayısı 52 bin 667'ye ulaştı.

İspanya'da ölü ve vaka sayılarındaki artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı, cuma günü 1 milyon 328 bin 832 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını son 3 günde tespit edilen 52 bin 386 artışla 1 milyon 381 bin 218 olarak güncelledi.

Salgına bağlı ölümlerde son 3 günde 512 artış olduğu görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 1054 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 39 bin 345'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca salgının başlamasından bu yana 15 milyondan fazla COVID-19 PCR tanı testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Portekiz'de günlük ölü sayısında rekor

Portekiz Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 96 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük ölüm sayılarında en yüksek rakamın açıklanması dikkati çekti.

Toplam vaka sayısının 183 bin 420'ye çıktığı ülkede, COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 959 oldu.

Diğer yandan COVID-19'dan dolayı ikinci kez alınan ve ilk aşamda 23 Kasım'a kadar geçerli olacak olağanüstü hal kararı bugün yürürlüğe girdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 kaynaklı ölümler 20 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 36 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 845'e ulaştı.

COVID-19 vaka sayısı da 1247 artışla 738 bin 525'e yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 993 bin testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 680 bin 726'sı iyileşti.

En fazla ölümlü vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 899 bin vaka tespit edildi.

Avrasya ülkelerinde COVID-19 vakalarındaki artış sürüyor

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısının 331 artarak 82 bin 677’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 19 artışla 1912’ye çıktığı aktarıldı.

Ölenlerin 51’inin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 1138 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 63 bin 646 olduğu belirtildi.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde COVID-19 vaka sayısının 2 bin 791’e çıktığı aktarıldı.

Öte yandan, Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo’nun COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 983 artarak 107 bin 262’ye, virüs kaynaklı ölü sayısı da 4 artışla 1011’e yükseldi.

14 bin 898 COVID-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüsten 983 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 91 bin 353’e ulaştı.

Rusya

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki COVID-19 vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “COVID-19 durumu gergin kalmaya devam ediyor.” dedi.

Ülkede sağlık sistemindeki yoğunluğa işaret eden Muraşko, COVID-19 hastaları için ayrılan 260 bin yatağın yüzde 82’sinin dolu olduğunu aktardı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova da ülkedeki salgın durumunun zor olduğuna dikkati çekerek, bazı bölgelerde COVID-19’a karşı alınan tedbirlerin sertleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hafta sonları önlemleri sıkılaştırmanın gelecekte ülke genelinde bir yasağın önüne geçeceğini belirtti.

Bu kapsamda ülkede hafta sonları eczane, market, akaryakıt istasyonu, veteriner gibi bazı yerler hariç dükkanların kapatılması ve toplu etkinliklerin iptal edilmesi bekleniyor.

Pazartesiden itibaren hastaneler sadece COVID-19 vakaları ile acil hastaları kabul edecek.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko'nun COVID-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.

Ülkede son 24 saatte 8 bin 687 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 469 bin 18'e çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede COVID-19 vaka sayısının 91 artarak 68 bin 879'a, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 586'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 136 artarak 66 bin 107 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 186 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 11 bin 376'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 68 artarak 10 bin 711'e yükseldi.

COVID-19 kaynaklı 83 ölümün gerçekleştiği ülkede, 582 kişinin tedavisi sürüyor.

Kenya'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 400 kişiye gözaltı

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, polis, COVID-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca caddeler ile bar ve lokanta gibi kapalı alanlarda denetim yaptı.

Denetimlerde 1100'den fazla kişi maske takmadığı için polis tarafından alıkonurken, 1300'den fazla kişi de diğer yasaklara uymadığı gerekçesiyle nezarete alındı.

Ülke genelinde 130 bar kapatıldı, 100'den fazla toplu taşıma aracı ise trafikten men edildi.

Kenya'da son olarak maske takma zorunluluğuna uymayanlara 200 dolar para cezası uygulanması kararı alınmıştı.

Ülkede şimdiye dek 63 bin 244 kişide COVID-19 tespit edilirken 1130 kişi hayatını kaybetti.

Tunus ve Cezayir'de COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 17 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 443 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1920'ye, vaka sayısı 71 bin 569'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının da değişmeyip 48 bin 103'te kaldığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 642 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 62'ye, vaka sayısı da 62 bin 693'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 288 artarak 42 bin 325'e ulaştı.